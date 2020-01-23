إجراءات وقائية للركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ)

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الخميس، أنها اتخذت إجراءات وقائية حيال الركاب القادمين من الصين إلى مطار الكويت الدولي بناء على تعليمات وزارة الصحة بسبب فيروس "كورونا الذي ظهر هناك".

ودعت الكويت رعاياها في الصين اليوم الخميس إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إثر انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من المدن والمقاطعات.

ودعت قنصلية الكويت العامة بمدينة جوانزو الصينية في بيان صحفي المواطنين الكويتيين الموجودين بالمدينة والمناطق المجاورة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية.