وزير الإعلام اليمني ينفي وقوع غارة خاطئة لطيران التحالف في مدينة "نهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ)

نفى وزير الإعلام معمر الارياني صحة ما روجت له بعض القنوات والصحف والمواقع الالكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطني في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني - في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) - "إن مثل هذه الأكاذيب تمثل سقوطا جديدا يمس بمهنية هذه القنوات والقائمين عليها وحيادتهم في تغطية الاحداث في اليمن".

وأعرب وزير الإعلام اليمني عن استغرابه من تزامن هذه الشائعات والأكاذيب مع تصعيد مرتزقة طهران من المليشيات الحوثية لعملياتهم العسكرية في جبهة نهم، بهدف خلط الأوراق والنيل من معنويات الجيش الوطني وعموم اليمنيين والتحريض ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وعبر الارياني عن أسفه لانجرار بعض من المواقع الإخبارية والإعلاميين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي خلف هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة..داعيا الجميع إلى عدم الوقوع ضحية لمثل هذه الدعايات المغرضة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.