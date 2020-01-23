حفل تأبين للكاتب المتوفي محمد حسن خليفة بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

علم "الخليج 365" من مصادر مطلعة بهيئة الكتاب أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بصدد تنظيم حفل تأبين للكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم بمعرض الكتاب قبيل إقامة حفل توقيع مجموعته "إعلان عن قلب وحيد".

يذكر أن "خليفة" سقط مغشيًا عليه أثناء شراء الكتب بالمعرض، وأسرعت إدارة المعرض لإسعافه، لكنه توفى في "المستشفى الجوي" فور وصوله، ولم يكشف الأطباء عن أسباب الوفاة حتى الآن.

الكاتب محمد حسن خليفة صدر له هذا العام بمعرض الكتاب مجموعة قصصية بعنوان "إعلان عن قلب وحيد"، وكان يكتب مقالات في عدة صحف عربية في الثقافة والفن والأدب والشأن المصري.​