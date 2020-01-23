ختام اجتماع اللجان الفنية والقانونية لسد النهضة في الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

اختتم مساء اليوم الخميس بالخرطوم، الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من مصر والسودان وأثيوبيا، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

وعُقد الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث في واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، وفي ظل التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة.

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وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن تضمن بعض العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.

كما اتفق الوزراء على أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات.



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