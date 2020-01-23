قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين وانتشر لعدة دول لا يشكل بعد حالة طوارئ دولية لكنها تتبع تطوره "دقيقة بدقيقة وفقا لوكالة رويترز.
وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم ذلك بعد أن راجعت لجنة الطوارئ في المنظمة
وقال أدهانوم "المنظمة لا توصي بفرض أي قيود على الحدود أو على السفر والتجارة في الوقت الراهن" بسبب تفشي كورونا.
وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي فيمقر المنظمة في جنيف "دون أدنى شك، هناك حالة طوارئ في الصين... لكن الأمر لم يشكل بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد يصبح كذلك.
ووضعت الصين قيودا على سفر الملايين يوم الخميس بإغلاق مدينتين شهدتا تفش كبير للمرض الذي أودى حتى الآن بحياة 18 شخصا وأصاب أكثر من 630. وتسعى السلطات حول العالم لمنع تحول المرض لوباء عالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: لم نعلن فيروس كورونا حالة طوارئ عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.