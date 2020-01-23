الصحة العالمية: لم نعلن فيروس كورونا حالة طوارئ عالمية

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين وانتشر لعدة دول لا يشكل بعد حالة طوارئ دولية لكنها تتبع تطوره "دقيقة بدقيقة وفقا لوكالة رويترز.

وأعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم ذلك بعد أن راجعت لجنة الطوارئ في المنظمة

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والمؤلفة من 16 خبيرا مستقلا أحدث أدلة ورفعت توصياتها التي قبلها.

وقال أدهانوم "المنظمة لا توصي بفرض أي قيود على الحدود أو على السفر والتجارة في الوقت الراهن" بسبب تفشي كورونا.

وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي في

مقر المنظمة في جنيف "دون أدنى شك، هناك حالة طوارئ في الصين... لكن الأمر لم يشكل بعد حالة طوارئ صحية عالمية. قد يصبح كذلك.

ووضعت الصين قيودا على سفر الملايين يوم الخميس بإغلاق مدينتين شهدتا تفش كبير للمرض الذي أودى حتى الآن بحياة 18 شخصا وأصاب أكثر من 630. وتسعى السلطات حول العالم لمنع تحول المرض لوباء عالمي.