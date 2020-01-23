أمر الرئيس التونسي قيس سعيد برفع درجة اليقظة والانتباه خلال تأمين الحدود البلاد الشرقية مع ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، حيث تناولا الوضع الأمني العام بالبلاد، وتحديدا على الحدود الشرقية.
وأكد الرئيس التونسي ضرورة الحفاظ على الأمن و"السهر على" تطبيق القانون بكل صرامة والتصدي لكل أنواع الجريمة والاعتداء على
وشدّد على أهمية أن تتحمّل كلّ مؤسسات الدولة التونسية، المعنيّة، مسؤولياتها لتوفير الحماية للمواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم.
القيام بواجبها على النحو الأمثل لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين، وهي على استعداد دائم للتدخل لفرض سلطة القانون وردع المخالفين بكلّ الطرق والوسائل المتاحة من خلال تكثيف العمليات الأمنية خاصّة في أوقات الذروة ولا سيما في محطات النقل وفي محيط المدارس.
من جانبه أشار وزير الداخلية التونسي إلى أنّ المؤسسة الأمنية - بمختلف وحداتها - حريصة على
وبالنسبة لتأمين الحدود مع الجارة ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة، أكّد وزير الداخلية التونسي جاهزية الوحدات الأمنية بالتنسيق والتعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية للتصدّي لكلّ ما من شأنه أن يهدّد أمن تونس واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يأمر برفع درجة اليقظة على الحدود الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.