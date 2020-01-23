مقتل 13 شخصًا إثر وقوع انهيارات أرضية في مدغشقر

قالت السلطات في مدغشقر اليوم الخميس إن 13 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم إثر وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في البلاد جرّاء الأمطار الغزيرة.

أوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم أن جيش مدغشقر انتشر في بعض المناطق لإجلاء

العالقين في الفيضانات والانهيارات الأرضية.وأضاف مسؤولون في مدغشقر أن 19 شخصًا آخر فُقد وأن 47 ألفًا آخرين مهددين بمياه الأمطار والفيضانات داخل البلاد.

نجم عن هذه الأمطار قطع

في بعض الطرق الرئيسية بمدغشقر منذ الإثنين الماضي، ما أدى لعزل بعض القرى.

من جانبه، قال المسئول بالمكتب الوطني لإدارة الكوارث في مدغشقر إيلاك أوليفييه أندرياجاجا اليوم إنه "لا يمكننا إعطاء أرقام حتى الآن، لكن المحاصيل غُمرت بالكامل تقريبا"، مشيرًا إلى أن الأمطار سوف تستمر الأسبوع المقبل.