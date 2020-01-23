الخزانة الأمريكية تعلن توسيع قائمة العقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، توسيع قائمة العقوبات على إيران.

وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وست كيانات، بما فيها أربعة شركات

متصلة بشركة النفط الإيرانية.

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ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي،

دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، تمهيدا لفرض عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.