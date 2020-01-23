إجراء فحوصات على 4 مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بإسكتلندا

يخضع 4 مرضى لإختبارات فيروس (كورونا) القاتل في إسكتلندا، وذلك بعد عودتهم من الصين بسبب الأعراض التي ظهرت عليهم شبيهة بالأنفلونزا، وفق صحيفة (دايلي ميل) البريطانية اليوم الخميس.

ويعتقد أن المرضى الذين لم تحدد هوياتهم بعد كانوا في مدينة ووهان الصينية التي اندلع فيها المرض الذي أدى حتى الآن إلى وفاة 17 شخصا وأصاب نحو 10 آلاف آخرين. وتم حتى الآن تأكيد إصابة 600 شخص.



وكشف اليوم العلماء أن الفيروس الذي لم يكتشف من قبل يمكن أن ينتشر بالكحة

Advertisements

أو العطس إلى شخص قريب وليس فقط من خلال اللعاب أو الإتصال المباشر مثل الاحتضان.



وفشلت حتى الآن الاختبارات التي جرت على 4 مرضى في اسكتلندا من تحديد الإصابة بالمرض حيث يجري علاج 3 منهم في إدنبره بينما يحصل الأخير على الرعاية الصحية في مستشفى الملكة إليزابيث الجامعية في جلاسجو.



ويعتقد أن المصابين يعيشون بمفردهم. وأشارت تقارير إلى أنهم سافروا من الصين إلى لندن خلال الأسبوعين

الأخيرين قبل أن يسافروا إلى إسكتلندا. ولا يعرف حتى الأن إذا تأكدت الإصابة بالمرض أم لا.



تأتي هذه الأخبار بينما يتعرض الوزراء البريطانيين لضغوط شديدة لبذل مجهود أكبر لحماية الشعب. وسعى وزير الصحة "مات هانكوك" إلى التأكيد على الجهد المبذول للشعب اليوم الخميس في الوقت الذي تحدث فيه أمام البرلمان عن المرض القاتل.



وقال المسافرون من "ووهان" الليلة الماضية أنهم وصلوا إلى مطار "هيثرو" وغادروا على الفور بعد أن طلب منهم الإتصال بالطوارئ التابعة للصحة البريطانية على رقم 111 إذا شعروا ببدء الأعراض الخاصة بالمرض على الرغم من أن الحكومة وعدت ب"المراقبة الصارمة" على الرحلات من المنطقة المصابة في الصين.