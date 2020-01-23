إيران ترد على تهديد أمريكيا باغتيال خليفة قاسم سليماني

اعتبرت إيران أن تهديد الولايات المتحدة باغتيال القائد الجديد لـ "فيلق القدس" في الحرس الثوري، اللواء إسماعيل قآني، يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأمريكية لـ"إرهاب الدولة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان أصدره اليوم الخميس ردا على تهديد المبعوث الأمريكي المعني بشئون إيران، برايان هوك، باغتيال واشنطن قآني، إن هذه التصريحات إعلان رسمي يميط اللثام بشكل صارخ عن "إرهابالدولة المنظم للإدارة الأمريكية".
وأشار موسوي إلى أن الولايات المتحدة تعد "ثاني نظام بعد الكيان الصهيوني الذي يعلن رسميا توظيف إمكاناته الحكومية وقواته المسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية ويؤكد مواصلة هذا النهج في المستقبل أيضًا".
واعتبر موسوي لجوء "النظام الأمريكي إلى الأعمال الإرهابية دليل ضعف لساسته وعجزهم وتخبطهم"، مشددا على إدانةبلاده "هذه التصريحات الوقحة والإجراءات الإرهابية" من قبل الولايات المتحدة.
كما دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أعضاء الأسرة الدولية إلى "شجب هذه الإجراءات والتشجيع على إرهاب الدولة لأن استمرار هذا النهج سيرتد مفعوله عاجلا أم آجلا على الجميع".
وسبق أن قال المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران إن من يخلف القائد السابق لـ "فيلق القدس"، اللواء قاسم سليماني، الذي قتلته الولايات المتحدة يوم 3 يناير العام الحالي بغارة جوية قرب مطار بغداد، سيلقى ذات المصير إذا واصل نفس النهج بقتل أمريكيين.
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