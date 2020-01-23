الحكومة المغربية: المشاركة في قمة لندن أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين

أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم الخميس أن مشاركة المغرب في القمة البريطانية الإفريقية كانت عملية وتوصلت إلى مراحل واقعية، وهو ما اعتبره مؤشرا على دفعة جديدة للعلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتربوي التعليمي والبحث العلمي.

وأشار العثماني - الذي ترأس وفدا مغربيا كبيرا شارك في القمة - إلى أن النقاش ركز على دعم اللغة الإنجليزية في التعليم الوطني، وضرورة إرساء رؤية واضحة على المدى المتوسط فيما يخص هذا المجال،

وتم الاتفاق على رفع درجة التعاون العلمي والتقني والبحث العلمي في المراحل المقبلة.وقال إنه لمس "تقديرا وترحيبا من جميع المسؤولين البريطانيين الذين التقى بهم"، الذين شددوا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدين أن المغرب يعتبر بوابة إفريقيا، وأن المرحلة الراهنة متميزة في علاقات التعاون بين البلدين.