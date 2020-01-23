واشنطن تعاقب شركات خالفت العقوبات الاقتصادية على إيران

وهذه الشركات المصنفة على أنّها سهّلت عمليات التصدير المخالفة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران هي: «تريليانس بتروكميكل كو» ومقرّها هونغ كونغ، و«سايج انرجي اتش.كاي. ليميتد» وأيضاً مقرّها هونغ كونغ، و«بيكفيو اندستري كو» ومقرّها شانغهاي و«بينيثكو دي. ام. سي» ومقرّها دبي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في البيان، «إن قطاعي النفط والبتروكيميائيات يمثّلان مصدري تمويل للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أنحاء العالم كافة، ويسهّلان استخدام القوة ضدّ شعبه».
وفرضت العقوبات على الشركات التي قامت مجتمعة بنقل «مئات ملايين الدولار» من صادرات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وهي «كيان رئيسي لتمويل فيلق القدس، القوة الخاصة في الحرس الثوري، وللإرهابيين التابعين».
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