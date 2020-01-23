الجبير: إيران يجب أن تتوقف عن رعاية الإرهاب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب، وقال في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، إن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، وأن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و»بيننا علاقات الأشقاء»، مشدداً على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها. وأضاف الجبير أن إيران تقول إنها تريد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وأن ما حدث عكس ذلك، وتابع إن «إيران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية»، مضيفاً: «لا نسعى للتصعيد وما زلنا نحقق في هجمات أرامكو»، وأضاف «أطلقنا سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية». وعن الأزمة الليبية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا، و»من الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا».



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