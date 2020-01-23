تونس تتسلم ستة أطفال أبناء إرهابيين

زار وفد رسمي تونسي، مدينة مصراتة غرب ليبيا بغرض استلام ستة أطفال أيتام لآباء متطرفين قتلوا في 2016 في مدينة سرت المعقل السابق لتنظيم داعش في ليبيا، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الليبي.

6 أطفال

وكان الهلال الأحمر الليبي تكفل بهؤلاء الأطفال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما، مع عشرات الأطفال من جنسيات أخرى، وآواهم في مركز استقبال بمصراتة المدينة الواقعة على بعد 240 كلم غرب سرت، وقال في بيان إن الأطفال الستة سيعودون إلى تونس، وكانت الشرطة التونسية زارت المكان قبل عام لأخذ عينات حمص نووي ريبي للأطفال للتأكد من جنسياتهم قبل إعادتهم إلى تونس، فيما نددت حينها منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش، ببطء الإجراءات.

خمسة آلاف

يذكر أن عدد المتطرفين التونسيين في السنوات الأخيرة اعتبر بين الأكبر في العالم، وتحدثت السلطات في تونس عن ثلاثة آلاف مواطن قاتلوا خارج البلاد ضمن تنظيمات إرهابية، فيما قدر فريق عمل للأمم المتحدة عدد المتطرفين التونسيين بأكثر من خمسة آلاف، وانضم عدد كبير منهم لتنظيم داعش في معقله السابق في سرت، وذلك قبل استعادة السيطرة على المدينة في ديسمبر 2016 من قوات حكومة الوفاق الوطني التي مقرها طرابلس بعد أشهر من المعارك العنيفة.