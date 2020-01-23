الصين تغلق 5 مدن لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" الجديد

أغلقت السلطات الصينية مدينة خامسة في إقليم هوبي بوسط البلاد، في محاولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد.

وبعد إغلاق مدن «ووهان» و«هوانج جانج» و«إتشو» و«شيبي»، علقت السلطات الصينية أيضا عمل وسائل النقل العام بالحافلات والعبارات والقطارات الذاهبة إلى أماكن أخرى، في مدينة «شيانتاو»، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الخميس.

وأغلقت الملاعب، وأماكن الترفيه، والأسواق التي يوجد بها طيور حية.

ويصل تعداد سكان المدينة إلى أكثر من مليون نسمة، وهي تقع على بعد مائة كيلومتر جنوب غرب مدينة «ووهان»، عاصمة إقليم هوبي.

وأدى الفيروس، منذ ظهوره، إلى مقتل 17 شخصاً، وأصاب أكثر من 630.

ويعتقد أن الفيروس، الذي لم يكن معروفاً من قبل، ظهر في أواخر العام الماضي في سوق للحيوانات في مدينة «ووهان».

وتوقفت أغلب وسائل المواصلات في مدينة ووهان، التي يعيش فيها 11 مليون نسمة، صباح اليوم وطلبت السلطات من السكان والمقيمين عدم مغادرة المدينة. وبعد بضع ساعات، أعلنت مدن أخرى مجاورة إغلاقا مماثلا.

ودق الفيروس، الذي تم رصده في الآونة الأخيرة، ناقوس الخطر بسبب كم الألغاز المحيط به. ومن السابق لأوانه معرفة مدى خطره ومدى سهولة انتقاله بين البشر.

وليس هناك علاج معروف لهذا الفيروس الذي ينتقل عن طريق التنفس وتشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس والسعال وتشبه أعراض أمراض الجهاز التنفسي وقد يسبب الالتهاب الرئوي.

وذكر تحالف دولي، تشكل لمكافحة الفيروس، أن ثلاثة فرق أبحاث ستبدأ العمل على تطوير لقاح.

بالإضافة إلى فرض قيود على الحركة، تخطط ووهان لبناء مستشفى جديد في غضون ستة أيام لعلاج المرضى، حسبما ذكرت صحيفة «بكين نيوز» نقلاً عن مصدر في شركة إنشاءات.