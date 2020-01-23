بوتين يقترح قمة للدول الدائمة في مجلس الأمن لبحث مشاكل العالم

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام لبحث المشاكل العالمية.

وهذه الدول الخمس هي الدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والمكلف من قبل المنظمة الدولية بالحفاظ على السلم والأمن في العالم.

ودعا بوتين هذه الدول من أجل «الدفاع عن السلام» في مواجهة انعدام الاستقرار في العالم.

وأعلن الرئيس الروسي، خلال حفل إحياء ذكرى تحرير معسكر «أوشفيتز» النازي في إسرائيل، أنّ «قمة للدول التي فعلت الكثير من أجل إلحاق الهزيمة بالمعتدي (النازي) وإنشاء نظام دولي لما بعد الحرب، ستلعب دوراً كبيراً في البحث عن استجابات مشتركة للتحديات والأزمات المعاصرة».

وقال «أيا كان البلد، أيا كان المكان، وحيث يكون ملائما لزملائنا، فإنّ روسيا مستعدة لهذه المحادثة الجادة»، لافتا إلى أنّه اقترح الفكرة على «بعض» زعماء الدول المعنية وحصل على «رد فعل إيجابي».

ويعتزم بوتين إقامة احتفالات ضخمة في موسكو في 9 مايو المقبل في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحضور العديد من رؤساء الدول.

وشدد على أنّ «نسيان دروس الماضي والانقسام في مواجهة التحديات، يمكن أن تكون لهما تداعيات رهيبة. ينبغي علينا التحلي بالشجاعة (...) والقيام بكل شيء للدفاع عن السلام والحفاظ عليه».

وتابع أنّ الدول الخمس، الدائمة العضوية في مجلس الأمن، «تقع عليها مسؤولية خاصة لصون الحضارة».

كما قال بوتين «أعتبر أنّ انعقاد قمة كهذه في 2020 سيكون مهما وذا دلالة نظرا إلى أننا نحيي (ذكرى) 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة».