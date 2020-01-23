بومبيو: الإصلاح الحقيقي بوابة المساعدات الدولية للبنان

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إن وجود حكومة لبنانية "قادرة وملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية".
وحث بومبيو في بيان "الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين الذين يشاركون في مظاهرات سلمية".
وتابع بومبيو: "الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلّعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد".
ودعا الوزير الأميركي الحكومة وأجهزة الأمن إلى "ضمان سلامة المواطنين خلال مشاركتهم في مظاهرات سلمية".
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