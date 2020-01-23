انتشار أمني مكثف على مستوى الجمهورية تزامناً مع ذكرى 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة

عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير واحتفالات عيد الشرطة، تشهدت الشوارع انتشارًا بشكل كبير، مع استمرار الحملات الأمنية التى تستهدف الخارجين عن القانون وكافة صور المخالفات.

ومن المقرر أن يتفقد مدراء الأمن الشوارع والميادين للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، ومراجعة خطط التأمين والتشديد على التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون.

وشهدت الميادين حالة من الهدوء التام، شهدتها فى القاهرة والمحافظات، فى ذكرى ثورة 25 يناير، اليوم، وسط انتشار أمنى مكثف فى محيط المنشآت الحيوية والمقار الشرطية.

واستنفرت شرطة النقل والمواصلات فى محطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق فى إطار تشديد الإجراءات الأمنية.وتواجد بميدان التحرير عدد من المواطنين، يحملون صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلم مصر، ولافتات بها صور شهداء، ورؤساء مصر السابقين محمد نجيب وعبدالناصر والسادات. وشهدت المنيا حالة من السكون التام، واغتسلت شوارع المدينة الخالية من المواطنين بمياه الأمطار، فيما كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها فى الشوارع والميادين، وأمام المنشآت الحيوية، والكنائس، بينما انتشرت الأكمنة بمدن وقرى المحافظة، وفى ميدان «بالاس»، الشاهد على ثورة المدينة قبل سنوات، خرج بعض الأهالى للتنزه.