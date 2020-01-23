هارون: هناك نقص بجميع المستلزمات الطبية تقريبا وعملية استيرادها يجب أن تعود لطبيعتها

أوضح نقيب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، أنّ "هناك نقصًا بجميع ​المستلزمات الطبية​ تقريبًا، لأنّ استيراد المستلزمات توقّف منذ شهر أيلول الماضي، ولا يمكن للمستوردين تلبية طلب المستشفيات".

ولفت في تصرح تلفزيوني، إلى "أنّنا نستخدم المستلزمات الموجودة لدينا بحالة رشيدة، لتلبية الحالات العاجلة والطارئة، في حين أنّنا نحاول تأجيل كلّ الحالات الباردة، لذا يمكننا إلى الآن تلبية قدر الإمكان متطلبات المرضى"، مركّزًا على أنّ "كلّ يوم يمضي، تنفذ المزيد من المستلزمات، ويزداد الخطر".

وأكّد هارون أنّ "عمليّة استيراد المستلزمات يجب أن تعود بشكل طبيعي"، مبيّنًا أنّ "المشكلة الأساسيّة هي بتحويل الأموال إلى الخارج من خلال ​المصارف​ التجارية، لأسباب عدّة منها مثلًا تخفيض التصنيف الائتماني ل​لبنان​، ما يدفع بالمستوردين إلى تحويل المبلغ بالكامل إلى المصنّع، قبل أن يرسل المصنع المستلزمات المطلوبة إلى لبنان".