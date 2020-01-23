دعا وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​ إلى "إعطاء ​الحكومة​ فرصة قبل الحكم عليها". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "سيتمّ دعم ​المزارعين​ من ناحية ​القروض​، للحصول على آليّات حديثة وتطوير العمل الزراعي. كما سنعمل على مكافحة عمليّات التهريب"، مؤكّدًا أنّ "مكتبي مفتوح لجميع المزارعين، وستكون لدينا لقاءات دورية للإستماع والمشاركة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: سنعمل على مكافحة عمليات التهريب ومكتبي مفتوح لجميع المزارعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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