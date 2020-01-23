حمد حسن: صحة المواطن من صحة الوطن وتوجب علينا أن نتدخل بشكل حازم لتقديم الأفضل لمجتمعنا

أكّد وزير الحة العامة ​حمد حسن​ أنّ "صحّة المواطن من صحّة الوطن، ولذلك توجّب علينا ومن منطلق آمال الناس بنا والحراك المطلبي، أن نتدخّل بشكل مسهب وحازم لتقديم الأفضل لمجتمعنا".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "مطالب الحراك المحقّة وصلت"، موضحًا "أنّني أستاذ أكاديمي وطبيب مخبري، أعنى بالشأن الطبي وبخدمة المجتمع من منطلق خبرتي".