عقد رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، اجتماع عمل مع مسؤولي "Expertise France"، في إطار مشروع "تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد" المموّل من الاتحاد الأوروبي، لتقييم نتائج ورشة العمل الخاصّة بوضع استراتيجيّة للتفتيش المركزي لخمس سنوات، الّتي جرت أمس بمشاركة مختلف المفتشيّات العامّة.
وطلب عطية خلال الاجتماع، من ممثّلي "Expertise France"، "المساعدة في إعداد مؤشّرات لقياس وتقييم أداء القيادات العليا في الإدارة العامة وتحليلها، تصويبًا لِما لهم من دور أساسي في مكافحة الفساد في إداراتهم وتحقيق الإصلاح المنشود، وذلك لأنّ تحسين أداء الإدارة العامة من أجل تأمين الخدمات الأساسيّة للمواطنين بأفضل جودة وأقل كلفة ممكنة، هو من أولويّات التفتيش المركزي، وبما أنّ تطوير الإدارة العامة يُعيد ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بمؤسّسات الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر عطية: إعتماد مؤشرات لقياس وتقييم الأداء الإداري يؤمن للمواطن جودة الخدمة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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