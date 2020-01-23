عطية: إعتماد مؤشرات لقياس وتقييم الأداء الإداري يؤمن للمواطن جودة الخدمة العامة

عقد رئيس ​التفتيش المركزي​ ​جورج عطية​، اجتماع عمل مع مسؤولي "Expertise France"، في إطار مشروع "تعزيز الشفافية و​مكافحة الفساد​" المموّل من ​الاتحاد الأوروبي​، لتقييم نتائج ورشة العمل الخاصّة بوضع استراتيجيّة للتفتيش المركزي لخمس سنوات، الّتي جرت أمس بمشاركة مختلف المفتشيّات العامّة.

وطلب عطية خلال الاجتماع، من ممثّلي "Expertise France"، "المساعدة في إعداد مؤشّرات لقياس وتقييم أداء القيادات العليا في الإدارة العامة وتحليلها، تصويبًا لِما لهم من دور أساسي في مكافحة الفساد في إداراتهم وتحقيق الإصلاح المنشود، وذلك لأنّ تحسين أداء الإدارة العامة من أجل تأمين الخدمات الأساسيّة للمواطنين بأفضل جودة وأقل كلفة ممكنة، هو من أولويّات التفتيش المركزي، وبما أنّ تطوير الإدارة العامة يُعيد ثقة المواطنين و​المجتمع الدولي​ بمؤسّسات الدولة".