القاضي نقولا منصور استمع إلى فادي الهشم وقرر تركته رهن التحقيق

إستمع قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​، إلى الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة ​نانسي عجرم​، المدّعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، وقرّر تركه رهن التحقيق إلى حين الإستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة "داتا" الاتصالات.

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