الحوثي يلتقي غريفيث لبحث اخر التطورات في اليمن

أعلن المتحدث باسم حركة "​أنصار الله​"، ​محمد عبد السلام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "زعيم الحركة ​عبد الملك الحوثي​، التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ​اليمن​، ​مارتن غريفيث​، حيث جرى ​النقاش​ بـ"العراقيل والاعتداءات المستمرة من جانب التحالف، والتي تقف حجر عثرة أمام مساعي السلام، وتم الطرق الى استمرار الحصار واحتجاز ​السفن​ وما يترتب على ذلك من أضرار فادحة بأبناء الشعب اليمني".

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