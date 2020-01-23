البيت الأبيض: الحدّ من منح تأشيرات للحوامل كي لا يحصل أطفالهن على الجنسية

أعلن ​البيت الأبيض​ أنّ إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ ستحدّ من منح تأشيرات دخول للحوامل اللواتي تشتبه في أنهنّ يردن السفر إلى ​الولايات المتحدة​ بقصد ولادة أطفالهن في هذا البلد من أجل حصولهم تلقائياً على الجنسية.

وقالت ​الرئاسة الأميركية​ في بيان إنّه "اعتباراً من 24 كانون الثاني لن تصدر ​وزارة الخارجية​ تأشيرات زيارة مؤقتة للأجانب الراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة من أجل سياحة الولادات".