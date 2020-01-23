البيت الأبيض: الحدّ من منح تأشيرات للحوامل كي لا يحصل أطفالهن على الجنسية

أعلن البيت الأبيض أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحدّ من منح تأشيرات دخول للحوامل اللواتي تشتبه في أنهنّ يردن السفر إلى الولايات المتحدة بقصد ولادة أطفالهن في هذا البلد من أجل حصولهم تلقائياً على الجنسية.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّه "اعتباراً من 24 كانون الثاني لن تصدر وزارة الخارجية تأشيرات زيارة مؤقتة للأجانب الراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة من أجل سياحة الولادات".
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