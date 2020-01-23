بوتين: روسيا تتفهم مخاوف الجانب الفلسطيني في عملية التسوية

اعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال اجتماعه بالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ ان "​روسيا​ تتفهم مخاوف الجانب الفلسطيني في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية"، موضحاً ان "العلاقات الروسية الفلسطينية لها جذور طويلة، نحافظ على العلاقات في مختلف المجالات وقد اتم ذكرها، وروسيا مستعدة لزيادة هذا التفاعل"، معرباً عن "سروره بالقدوم إلى ​بيت لحم​ للتشاور مع الرئيس الفلسطيني في عدد من الملفات".

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