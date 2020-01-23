وزير الدفاع التركي: الآلاف يفرون من الموت بسبب الهجمات على إدلب

شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أنّ "آلاف الناس يفرّون نحو منطقتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات"، هربًا من الموت جرّاء الهجمات الجويّة المكثّفة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا"، لافتًا إلى "انتهاك نظام الرئيس السوري بشار الأسد للتفاهمات المتعلّقة بوقف إطلاق النار من خلال مواصة الهجمات على الأماكن المأهولة والمستشفيات والمدارس".
وركّز في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى شركة روكيتسان التركية المتخصّصة بالصناعات الدفاعية، على أنّ "عمليّة "نبع السلام" ساهمت في تطهير المنطقة من الإرهابيين شمالي سوريا"، مؤكّدًا "استمرار الجهود الرامية لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحرّرة بعمليتَي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".
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