الحشد الشعبي: قواتنا اجبرت طائرة مسيرة في الأنبار على التراجع

أعلنت هيئة "​الحشد الشعبي​" ​العراق​ي، في بيان له أن "قوة من ​اللواء​ 45 التابعة للحشد، رصدت، ​طائرة​ ​مسيرة​ تحوم فوق مقره في ​منطقة المزرعة​ بقضاء القائم غربي العراق، فسارعت على معالجة الامر بالمضادات الأرضية وأجبرتها على التراجع".

هذا وكانت قد استهدفت طائرات أميركية في وقت سابق اللواء ذاته وبذات المنطقة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 27 مقاتلا وإصابة 51 آخرين.