شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم إلياس يعلن ترشحه على منصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إبراهيم الياس، المحامي وأستاذ القانوني الدولي، ترشحه على منصب نقيب المحامين، وذلك في الانتخابات التي ستعقد في مارس المقبل، وأكد إلياس أنه سيقوم بالإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي في النقابة، وذلك لعرضه على شباب وشيوخ المحامين، خلال الأيام المقبلة، كان مجلس نقابة المحامين، قرر في اجتماعه الدوري اليوم الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.