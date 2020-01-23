بعد مقاطعة حكومة الوفاق وحفتر لاجتماعها.. الجزائر تواجه فشل مبادرتها في الوساطة

كرست الجارة الشرقية، اليوم الخميس، استبعاد المغرب عن الملف الليبي، بعدم دعوته للاجتماع الذي دعت إليه دول الجوار الليبي لمناقشة الأزمة التي تعرفها البلاد ومحاولة إطلاق وساطة جزائرية بين الفرقاء.

وعرفت المبادرة الجزائرية للوساطة بين أطراف النزاع الليبي، في اجتماع اليوم الخميس، حضور وزراء خارجية تونس ومصر وتشاد، وكذلك دبلوماسيين من السودان والنيجر، غير أن المبادرة الجزائرية قوبلت بمقاطعة المعنيين بالصراع، ولم تحظ بقبول وحضور أي من الأطراف الليبية.

جلسة النقاش التي ُنظمت بعد ظهر اليوم الخميس وراء أبواب مغلقة، أكد فيها المشاركون على الأهمية الكبيرة للتعجيل بحل النزاع في ليبيا، ووقف الحرب عبر حل سياسي وبعيدا عن أي تدخل أجنبي.

يشار إلى أنه بعد إقصاء ألمانيا للمغرب من المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، واستدعائها الجزائر، الحاضر الوحيد في المؤتمر من دول المغرب العربي، إلى جانب الأطراف الليبيين، حاولت الجارة الشرقية للمغرب بقيادة رئيسها الجديد، عبد المجيد تبون، إطلاق مبادرة جديدة للوساطة بين طرفي النزاع الليبي.

ويرى مراقبون أن فشل الاجتماع الجزايري اليوم في ضم الأطراف الليبية لطاولة النقاش، يفتح الباب أمام المغرب لاستعادة المبادرة، وإطلاق وساطة جدية بين فايز السراج والمشير خليفة حفتر.