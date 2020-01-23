صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف غزة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الخميس، دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "نير عام"، إحدى مستوطنات "غلاف غزة"، وأضاف في بيانه الأولي أنه باشر التحقيق والفحص.

وأفادت الأنباء الأولية أن قذيفة سقطت على مقربة من مستوطنة نير عام، في منطقة مفتوحة، ولم ينجم أي إصابات.



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