الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يزور "أوشفيتز"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - زار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد العيسى، معسكر الإبادة الجماعية لليهود في بولندا إبان الحرب العالمية الثانية "أوشفيتز"، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى الهولوكوست.

محمد العيسى، الذي شغل وزيرا للقضاء في المملكة العربية السعودية، هو أكبر زعيم ديني مسلم يزور معسكر الإبادة هذا العام، ورافقه وفد رفيع المستوى من السنة والشيعة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية نشر عبر "تويتر" اعتبرت أن "هذه خطوة مهمة بين الأديان، فهي استمرار للاتجاه السائد في المملكة العربية السعودية، التي تقاوم وبشدة إنكار الهولوكوست وأي عمل معاد للسامية".

وأكدت الرابطة في موقعها أن الزيارة تأتي لـ"التنديد بكل عمل إجرامي أياً كان مصدره وعلى أي كان ضرره وأثره، وأن هذه هي قيم الإسلام، وسيُعَبِّر عن ذلك جمع غفير من القيادات الإسلامية من كبار العلماء الذين سيقومون بتلك الزيارات، والتأكيد كذلك على أن الموقف الإسلامي لا يحمل سوى قيمه الرفيعة المجردة، ليُعبّر عن عدالة الإسلام مع الجميع وأنه دين رحمة وإنصاف وأنه ضد كل ممارسات الشر وأن هذا الموقف لا يقتصر على داخله الإسلامي فقط، بل يشمل الجميع فعدالة الإسلام ورحمته عامة".