الاتحاد الآسيوي: الأندية الإيرانية وافقت على اللعب في ملاعب محايدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافق ممثلا إيران على خوض مباراتيهما البيتيتين في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم على أرض محايدة في الإمارات، بحسب الاتحاد الآسيوي الخميس، مع الاتفاق على إعادة جدولة مباريات باقي الأندية الإيرانية في دور المجموعات "لإتاحة الوقت من أجل إعادة تقييم المخاوف الأمنية في البلاد".

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان أن فريقي "شهر خودرو والاستقلال من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقا على خوض مباراتيهما في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا ضد الرفاع (البحرين) والكويت (الكويت) تواليا في الإمارات العربية المتحدة في 25 كانون الثاني/يناير 2020، بعد مناقشات مع الأمين العام للاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور جون، وممثلين عن الأندية في مقر الاتحاد الآسيوي اليوم في كوالالمبور".

تابع البيان "تم الاتفاق أيضا على إعادة جدولة مباريات الأندية الإيرانية على ارضها في دور المجموعات لدوري الأبطال في الجولات الأولى، الثانية والثالثة لتقام خارج أرضها وذلك للسماح بإعادة تقييم المخاوف الأمنية في البلاد".

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لكن بعد مناقشات الخميس، نقلت وكالة ايسنا الإيرانية عن إسماعيل خليل زاده مدير نادي الاستقلال أن "الاتفاق" يشكل "أخبارا جيدة" للأنديه دون الدخول في التفاصيل. فيما أضافت الوكالة ان مباريات الأندية الإيرانية على ارضها في الجولات الرابعة، الخامسة والسادسة "ستقام في طهران (الاستقلال وبيرسيبوليس)، أصفهان (سيباهان) ومشهد (شهر خودرو)".

وكان الاتحاد القاري أعلن الأربعاء، نقل المباراتين المقررتين سابقا في 21 الجاري إلى أرض محايدة في الإمارات "بسبب مخاوف أمنية مستمرة في إيران وقرار عدة حكومات بإصدار تحذيرات للسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

في المقابل، أعلنت إيران في بادىء الأمر رفضها نقل المباريات البيتية لأنديتها ملوحة بالانسحاب ومعتبرة أن البلاد آمنة لاستضافة البطولة القارية، وذلك في أعقاب سلسلة أحداث في الآونة الأخيرة، أبرزها إسقاط طائرة مدنية أوكرانية.