شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة: مقتل 55 جنديا سوريا و71 مدنيا بهجمات للإرهابيين في أسبوعين والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020 صورة أرشيفية أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورنكوف، أن هجمات الإرهابيين في سوريا اعتبارا من 9 يناير، أدت إلى مقتل 55 وإصابة 94 عسكريا سوريا وسقوط 71 وإصابة 149 مدنيا.

وقال بورنكوف: "منذ 9 يناير من هذا العام، ونتيجة للهجمات وقصف المسلحين، قتل 55 وأصيب 94 من أفراد الجيش السوري كما سقط 71 وأصيب 149 مدنيا".

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