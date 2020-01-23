شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران والان مع التفاصيل

وزارة الخزانة الأمريكية

قال موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة متعلقة بإيران، مشيرا إلى أنها تستهدف شخصين وست شركات، منها شركات لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

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