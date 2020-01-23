الطائرات الروسية تواصل استخدام المجال الجوي الإيراني

الخميس 23 يناير 2020

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الخميس، أن شركات الطيران الروسية تواصل استخدام المجال الجوي الإيراني مع مراعاة التدابير الاحتياطية التي نصحت بها الهيئة.

Advertisements

وجاء في بيان الهيئة: "شركات الطيران الروسية تواصل استخدام المجال الجوي الإيراني مع مراعاة تدابير الحذر التي نصحت بها هيئة الطيران الروسية، التي تشمل تعديل مسارات وجدول الرحلات. ولا تستخدم الشركات الروسية المجال الجوي العراقي".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة النقل الجوي الروسية أن السلطات الإيرانية أبلغتها بأن الأجواء أصبحت طبيعية وتستطيع الشركات استئناف الرحلات الجوية. وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء 8 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بطهران متجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكباً من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.