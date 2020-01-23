بوتين في زيارته لبيت لحم: اتفهم مخاوف الفلسطينيين من صفقة القرن 

الخميس 23 يناير 2020

بوتين ومحمود عباس

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا تتفهم مخاوف الجانب الفلسطيني في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

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وقال في بداية الاجتماع مع الزعيم الفلسطيني محمود عباس "العلاقات الروسية الفلسطينية لها جذور طويلة، نحافظ على العلاقات في مختلف المجالات وقد ذكرتها للتو، نحن مستعدون لزيادة هذا التفاعل."

وأضاف رئيس روسيا الاتحادية "هذا يتعلق بالاقتصاد، والمجال الإنساني، وهذا بالطبع يتعلق بقضايا متعلقة بالتسوية الإسرائيلية، أنا أفهم مخاوفك في هذا المجال".

وأعرب فلاديمير بوتين عن سروره بالقدوم الى بيت لحم للتشاور مع الرئيس الفلسطيني في عدد من الملفات.