الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي انتهك المياه الإقليمية

الخميس 23 يناير 2020

صورة أرشيفية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، في بيان أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية قرب رأس الناقورة.



وقال الجيش اللبناني على موقعه الرسمي، إن "زورقا حربيا إسرائيليا انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 135 مترا، ولمدة 8 دقائق".

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وأضاف: "أقدمت عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأشار البيان إلى أنه "تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان". وتعد تلك الاختراقات الإسرائيلية للمياه والأجواء اللبنانية انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي صدر في 11 أغسطس/آب 2006 لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني ميشال عون: "إن لبنان يرفض أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل إسرائيل القيام بها".

كما أشار إلى أن "لبنان حريص على تفعيل التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" بهدف الحفاظ على الاستقرار ومعالجة المواضيع المطروحة عبر الحوار والتنسيق، مقدرا الجهود التي تقوم بها القيادة الدولية في سبيل المحافظة على الاستقرار على طول الخط الأزرق، ومجددا التأكيد على تمسك لبنان بالقرار 1701".