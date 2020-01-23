شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة بريطانيا تصادق على «بريكست» والان نبدء بالتفاصيل

صادقت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، اليوم، على قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي يخوّل الحكومة بتوقيع معاهدة الخروج مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي يوم 29 يناير الجاري على مسودة الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع المجلس الأوروبي في وقت سابق، على أن تغادر المملكة المتحدة رسمياً الكتلة الأوروبية بنهاية يوم 31 يناير الجاري.

وستستمر بعد ذلك عضوية بريطانيا في المجموعة الأوروبية مؤقتاً حتى نهاية العام 2020م الجاري.