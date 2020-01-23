شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. مصر تبدأ فحص القادمين من الصين والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة في بيان: "يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية".
وأوضحت المصادر أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب القادمين من الصين.
وأضافت أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة لفحص الركاب القادمين من الصين.
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