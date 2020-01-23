مصرع طفلين حرقا في كركوك

افاد مصدر امني، الخميس، بمصرع طفيلن حرقا في حادث حريق بمنزل في كركوك. وقالت مديرية الدفاع المدني في المحافظة ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني احمدت حادث حريق اندلع داخل دار سكن وتمكنت من اخراج طفلين في الرمق الاخير ولكن القدر شاء ان يفارقا الحياة وهما في الطريق الى المستشفى".



وأضاف، أنه "تم تسليم الجثتين الى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الإجراءات القانونية، وتم أستدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق باسباب الحادث"، لافتة الى أنه "بعد الاستفسار من صاحب الدار تبين بأن والدة الطفلين كانت في الكراج الأمامي للمنزل وتقوم بعمل الخبز ولم تعلم بوجود حريق داخل منزلها".



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