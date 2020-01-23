تسجيل ست حالات اصابة واختناق قرب ساحة الطيران وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بتسجيل ست حالات اصابة واختناق قرب ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات ضمن ساحة الطيران توقفت وعاد المتظاهرون السيطرة على سريع محمد القاسم"، مشيراً الى "تسجيل ٦ حالات اصابة واختناق خلال الاحداث قبل قليل".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.