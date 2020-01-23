- 1/2
- 2/2
2020-01-23 | 19:11
971 مشاهدة
اعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، ان الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية حازت على عضوية فريق التدفق الجوي لادارة الحركة الجوية لمنطقة الشرق الاوسط استعداداً لبطولة كاس العالم 2022 التي ستقام في قطر.
وبين ان "الشركة تعمل على فتح قواطع عمل اضافية وممرات جوية و تقليل الفصل بين الطائرات لزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة في الاجواء العراقية استعداداً لكاس العالم 2022 في قطر لتخفيف الزخم في اعداد الطائرات على مطارات دولة قطر".
ويذكر ان فريق الدعم الاساسي لمنطقة الشرق الاوسط تأسس عام 2019 وان العراق فاز بعضويته لعدة معطيات اهمها موقعه الاسترايجي والمهم بالمنطقة وكذلك ادارة الاجواء العراقية وفق المتطلبات والمعايير الدولية أهلته لينضم الى الفريق الاساسي بجانب دول ( الامارات - البحرين- قطر- الاردن) ويعمل الفريق تحت اشراف المنظمة الدولية للطيران المدنية وادارة الحركة الجوية الاوربية .
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يحصل على عضوية ادارة الحركة الجوية استعداداً لمونديال قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.