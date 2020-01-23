العراق يحصل على عضوية ادارة الحركة الجوية استعداداً لمونديال قطر

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الشركة حازت على منصب عضو فعال في فريق الدعم الاساسي لمنطقة الشرق الاوسط لادارة الحركة الجوية بعد اجتماعات عدة جرت في الاردن والتي تمخضت عن تطبيق المفاهيم الاساسية لتدفق الحركة الجوية في شرق اسيا واستراليا والعمل بتجارب المنطقة الجوية في اوربا وافريقيا".وبين ان "الشركة تعمل على فتح قواطع عمل اضافية وممرات جوية و تقليل الفصل بين الطائرات لزيادة الطاقة الاستيعابية للحركة في الاجواء العراقية استعداداً لكاس العالم 2022 في قطر لتخفيف الزخم في اعداد الطائرات على مطارات دولة قطر".

ويذكر ان فريق الدعم الاساسي لمنطقة الشرق الاوسط تأسس عام 2019 وان العراق فاز بعضويته لعدة معطيات اهمها موقعه الاسترايجي والمهم بالمنطقة وكذلك ادارة الاجواء العراقية وفق المتطلبات والمعايير الدولية أهلته لينضم الى الفريق الاساسي بجانب دول ( الامارات - البحرين- قطر- الاردن) ويعمل الفريق تحت اشراف المنظمة الدولية للطيران المدنية وادارة الحركة الجوية الاوربية .

