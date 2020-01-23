ماء بغداد تدعو الى استثناء مشاريعها من القطع المبرمج

دعت مديرية ماء بغداد، الخميس، وزارتي الكهرباء والموارد المائية الى استثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج وتوفير المياه في نهر الوحدة. وقال مدير ماء محافظة بغداد المهندس رعد خيري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "تشغيل نهر الوحدة في فترات متقطعة من قبل وزارة الموارد المائية عرقل عملية سحب المياه من قبل مضخات محطة الخام، اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مشاريع الماء في ناحية النهروان".



ودعا خيري, وزيري الكهرباء والموارد المائية والجهات المعنية الى "استثناء مشاريع الماء من القطع المبرمج وتوفير الطاقة كذلك توفير المياه في نهر الوحدة من اجل استمرار عملية ضخ المياه"، مؤكدا ان "جميع مشاريع الماء التابعة الى ماء محافظة بغداد تعمل بصورة جيدة ولا يوجد اي عطل او خلل فيها يسبب ازمة للمياه".

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