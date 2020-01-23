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ريال مدريد يحسم صفقة جديدة في ميركاتو الشتاء

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2020-01-23 | 18:23

ريال مدريد يحسم صفقة جديدة في ميركاتو الشتاء

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كشفت صحفية "آس" الإسبانية، أنّ نادي ، قد حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان ريال مدريد، قد تعاقد في كانون الثاني الجاري، مع البرازيلي راينير كارفاليو جناح فريق فلامنيجو حيث سيلعب مع فريق الكاستيا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن "النادي الملكي قد حصل بالفعل على توقيع اللاعب هوجو كلاوديو فاييخو أفيليس جناح نادي مالاجا".


وأوضحت الصحيفة، أن "النادي الملكي توصل إلى اتفاق مع مالاجا للحصول على خدمات فاييخو، ووقع صاحب الـ"19" عامًا على عقد سيبقيه في ريال مدريد حتى 2023، ولكنه سيواصل ما تبقى من هذا الموسم مُعارًا لنادي ديبورتيفو لاكورونيا".

فاييخو يُجيد اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر، وتم تصعيده للفريق الأول مع مالاجا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما خاض 14 مباراة مع أكاديمية النادي وسجّل هدفًا وحيدًا، وهذا الموسم مع مالاجا في (لا ليجا2)، خاص 5 مباريات ولم يسجل أي هدف.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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