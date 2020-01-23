ريال مدريد يحسم صفقة جديدة في ميركاتو الشتاء

2020-01-23 | 18:23
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كشفت صحفية "آس" الإسبانية، أنّ نادي ريال مدريد، قد حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن "النادي الملكي قد حصل بالفعل على توقيع اللاعب هوجو كلاوديو فاييخو أفيليس جناح نادي مالاجا".
وأوضحت الصحيفة، أن "النادي الملكي توصل إلى اتفاق مع مالاجا للحصول على خدمات فاييخو، ووقع صاحب الـ"19" عامًا على عقد سيبقيه في ريال مدريد حتى 2023، ولكنه سيواصل ما تبقى من هذا الموسم مُعارًا لنادي ديبورتيفو لاكورونيا".
فاييخو يُجيد اللعب في مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر، وتم تصعيده للفريق الأول مع مالاجا الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعدما خاض 14 مباراة مع أكاديمية النادي وسجّل هدفًا وحيدًا، وهذا الموسم مع مالاجا في (لا ليجا2)، خاص 5 مباريات ولم يسجل أي هدف.
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