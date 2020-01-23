منتخب الاشبال يطير الى قطر للدخول في معسكرٍ تدريبي

غادر وفد منتخب الاشبال، اليوم الخميس، الى قطر من اجل إقامة معسكر تدريبي لمدة عشرة ايام، حيث ضم الوفد ٤٠ شخصا ما بين الجهاز الفني والاداري، فضلا عن اللاعبين.

وقال رئيس الوفد، شيرزاد كريم في بيان لاتحاد الكرة، إنه "تمت الموافقة على إقامة المعسكر في الدوحة لمدة عشرة ايام ابتداءً من اليوم الخميس ولغاية 2 مِن شهر شباط المقبل، اذ استطعنا ان نوفر جميع مايحتاجه الوفد سواء في مطار بغداد او في الدوحة، فضلا عن توفير السكن والملاعب".



واضاف "املنا كبير في هؤلاء الفتية الذين سيمثلون العراق مستقبلا، ويكونون رافدا الى جميع المنتخبات كونهم النواة الحقيقية التي ستبنى بشكل صحيح، وبالتالي سنعول عليهم خلال السنوات المقبلة".

