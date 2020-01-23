واشنطن تستعد لنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط

تأكيدا لما انفردت به "العين الإخبارية"، قال مسؤولون إسرائيليون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم أن يعلن خلال الأيام القريبة المقبلة عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ"صفقة القرن".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البيت الأبيض وجه الدعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني جانتس للقدوم إلى واشنطن الثلاثاء لبحث الخطة.

وأضافت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن البيت الأبيض يعتزم أن ينشر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة إعلانا بشأن الخطة الأمريكية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي إسرائيلي أو أمريكي.

كانت "العين الإخبارية" قد انفردت، الإثنين الماضي، بالنقل عن مصدرين فلسطيني وغربي قولهما إن ثمة تقديرات بشأن إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن" قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح حينها مصدر سياسي فلسطيني، فضل عدم نشر اسمه، أن "معلومات توافرت بشأن سعي الرئيس الأمريكي إلى نشر الخطة (صفقة القرن) قبل نهاية الشهر الجاري.. لا معلومات لدينا بسبب عدم وجود اتصالات مع الإدارة الأمريكية ولكننا ننظر ببالغ الخطورة".

من جهته، قال دبلوماسي غربي، طلب أيضا عدم تعريفه لأنه غير مخول بالنقل عن الإدارة الامريكية، إن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الإدارة الأمريكية قد تنشر الخطة يوم 27 من الشهر الجاري".

ولم تتأكد المعلومات من الجانب الأمريكي؛ إذ قال مسؤول إن ترامب "سيتخذ القرار حول توقيت نشر الخطة"، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت، مساء اليوم الخميس، إن إعلانا سيصدر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وإن نتنياهو وجانتس سيسافران إلى واشنطن لهذه الغاية.

وفي تأكيد غير مباشر، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة على "تويتر"، مساء الخميس، "الرئيس ترامب، (كبير مستشاريه جاريد) كوشنر والسفير فريدمان هم أصدقاء حقيقيون في إسرائيل".

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وأضاف: "قد تواجه دولة إسرائيل فرصة تاريخية، إلى جانب مخاطر كبيرة. سيكون الحزب اليميني يقظًا، يجب أن يكون الأمر واضحًا: لن يسمح الحزب اليميني بنقل الأرض إلى العرب أو إقامة دولة فلسطينية".

وتابع بينيت: "بعد نشر تفاصيل الخطة سنعلق عليها".

كانت الإدارة الأمريكية قد أرجأت لأكثر من مرة العام الماضي نشر الخطة بانتظار تشكل حكومة إسرائيلية بعد الانتخابات.

ولكن إعادة الانتخابات الإسرائيلية مرتين بانتظار أن تجري انتخابات ثالثة يوم 2 مارس/آذار المقبل دون أفق بتشكيل حكومة دفعت الإدارة الأمريكية لبحث نشر الخطة قبل الانتخابات.

وزار مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، وبحث الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس.

وكان من المقرر أن يصل كبير مساعدي ترامب والمسؤول عن الطاقم المكلف بإعداد الخطة جاريد كوشنير إلى إسرائيل، الأربعاء، للقاء المسؤولين الإسرائيليين، ولكنه عاد إلى واشنطن من منتدى دافوس السويسري مع الرئيس الأمريكي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان جانتس عدل قبل يومين عن تحذيره من نشر الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية ودعا إلى نشرها في أقرب وقت ممكن.

وسبق للسفير الأمريكي في إسرائيل وأحد أبرز أعضاء الفريق المكلف بوضع الخطة، ديفيد فريدمان، أن أشار مطلع الشهر الجاري، إلى أن الخطة ستركز على مستقبل الوضع في الضفة الغربية.

وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من أنه "إذا ما تم الإعلان عما يسمى صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية؛ فهذا يعني ضوءا أخضر لنتنياهو لضم الأغوار الفلسطينية وشواطئ البحر الميت. فليحرق الشرق الأوسط مقابل إعادة انتخاب نتنياهو".

ويسود اعتقاد واسع في إسرائيل بأن الخطة الأمريكية تتناسق مع الموقف السياسي لنتنياهو واليمين الإسرائيلي، وهو ما دفع جانتس للتحذير من نشرها قبل الانتخابات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في أكثر من مناسبة رفضه الخطة الأمريكية بعد إعلان ترامب أنها تسقط موضوع القدس من طاولة المفاوضات.