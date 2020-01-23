جريفيث يزور صنعاء لاحتواء التصعيد الحوثي .. ومعارك بالضالع ونهم

بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الخميس، زيارة مفاجئة إلى العاصمة صنعاء بهدف احتواء التصعيد العسكري الحوثي منذ أيام، فيما شهدت جبهات "الضالع"و "نهم" معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا الانقلابية.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن جريفيث، التقى مساء الخميس، بعدد من القيادات الحوثية، في مسعى لوقف العمليات العسكرية والهجمات الصاروخية على مدينة مأرب، والتي أسفرت عن مقتل العشرات بينهم مدنيين.

وأكدت المصادر، أن جريفيث يضغط للحفاظ على التهدئة التي كان قد أعلن عنها الخميس الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، بهدف الترتيب لعقد مشاورات سلام جديدة بين الشرعية والانقلابيين.





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وندد جريفيث، في بيان صحفي مقتضب، بالقصف الصاروخي الحوثي الذي منزل برلماني في حي الروضة السكني بمأرب، وأسفر عن مقتل امرأة وطفله.

وقال جريفيث في البيان " استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي، أتقدم إلى النائب حسين السوادي بأحر التعازي، بعد مقتل أفراد من عائلته بمن فيهم طفله، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته".

وعلى الأرض، شهدت جبهة "نهم" معارك عنيفة إثر استمرار مليشيا الحوثي في تحشيد عشرات المقاتلين إلى جبهات شرق صنعاء.

وأعلنت مصادر عسكرية مقتل 15 عنصرا حوثيا وإصابة العشرات، بنيران الجيش اليمني في جبهة نهم.

وفي محافظة الضالع، تمكنت وحدات من القوات الجنوبية المشتركة، من كسر هجوم حوثي للمليشيا الانقلابية في محيط منطقة "بتار" بمديرية "قعطبة".

وأسفرت المعارك عن 5 من عناصر الحوثي وإصابة آخرين، وفقا لبيان صادر عن جبهة الضالع.