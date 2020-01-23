واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصين و6 كيانات إيرانية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات جديدة على شخصين وكيانات إيرانية بعضها مرتبط بقطاع النفط.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان، إن العقوبات الجديدة تشمل فردين و6 كيانات بينها شركات مرتبطة بالشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

وأضاف أن قطاعا البتروكيماويات والبترول في إيران مصدران أساسيان لتمويل الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني حول العالم.

وكانت واشنطن فرضت الجمعة الماضي، عقوبات على مسؤول إيراني رفيع متورط في حملة القمع التي يشنها النظام ضد المحتجين.

وقال المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك، خلال مؤتمر صحفي، إنّ عقوبات ستفرض على الجنرال بمليشيا الحرس الثوري حسن شافاربور المتهم بقمع مظاهرات ماهشهر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشكل دموي.

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وأكد براين هوك أن حسن شافاربور "أشرف على قتل 148 إيرانيا عزل في مقاطعة ماهشهر".

وأضاف أن الولايات المتحدة تلقت 88 ألف رسالة بعدما طلبت إلى الشعب الإيراني أن يشارك الإدارة الأمريكية فيديوهات وصورا أو شهادات حول القمع.

وتزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل حاد منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران خلال الأسابيع الماضية، حيث استهدفت القوات الأمريكية مواقع وقيادات مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران.

كما تمكنت طائرة مسيرة أمريكية من تصفية قائد مليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد الدولي.

في المقابل وبعدها بأيام، استهدف قصف صاروخي إيراني قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية، التي تضم قوات أمريكية دون أن يسفر الهجوم عن سقوط قتلى من الجانب الأمريكي.