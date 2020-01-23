بوتين: العلاقات الروسية الفلسطينية تاريخية

وصف الرئيس فلاديمير بوتين العلاقات الروسية الفلسطينية، بأنها "تاريخية ومتجذرة"، مرحبا بزيارة الرئيس الفلسطيني لموسكو مايو/أيار المقبل.

وقال الرئيس الروسي خلال لقاءه مع الرئيس محمود عباس في بيت لحم:" لقاءاتنا لها طابع دوري، والعلاقات الروسية الفلسطينية متجذرة وتاريخية، ونقوم بدعم وتطويرها في مختلف المجالات، وجاهزون لترسيخ وتعزيز التعاون، فيما يخص التسوية الفلسطينية الاسرائيلية".

ومن جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني بالرئيس بوتين قائلا:" أرحب بصديقي العزيز الرئيس فلاديمير بوتين ، صديقنا الشخصي وصديق الشعب الفلسطيني الذي لا يترك فرصة أبدا إلا ويتحدث فيها عن القضية الفلسطينية أو يقوم بدعمها".

وأضاف: "الزيارات المتبادلة مهمة للتشاور في كافة القضايا، وبهذه المناسبة أقدم الشكر للرئيس بوتين لدعمه الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وثقافيا وماليا وأمنيا".

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وتابع: "هناك قضايا في المنطقة لا بد أن نبحثها مع الرئيس بوتين، سواء ما يتعلق بإعلان اسرائيل ضم الاراضي الفلسطينية، وكذلك صفقة العصر، وكذلك لدينا الانتخابات الفلسطينية ".





وأعلن الرئيس الفلسطيني زيارة روسيا في مايو/ أيار المقبل، وهو ما رحب به الرئيس الروسي قائلا" نتطلع لزيارتكم إلى موسكو في مايو/أيار خلال الاحتفالات بعيد النصر".

وكان الرئيس الروسي ضمن المشاركين ،الخميس، في إحياء الذكرى الـ75 لما يعرف بـ"الهولوكوست" وهو الاسم الذي يُطلق على ما يوصف بالمحرقة النازية التي يقول اليهود إنها أحرقت ملايين منهم.

فيما يقول مؤرخون إن العدد مبالغ فيه بشكل مقصود، ولم يتعدَّ الآلاف، وكان اليهود ضمن الملايين من ضحايا الحرب العالمية الثانية داخل أوروبا وغيرها، وليس من الإنصاف إظهارهم بمظهر الضحية الأولى.